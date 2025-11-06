ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA EKRANI (117. DÖNEM) || EGM ile 2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı 117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuç ekranına erişim, EGM Özel Güvenlik Daire Başkanlığı resmi sitesi üzerinden sağlanacak. Peki, 2025 ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açılanacak? İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı…
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 2025 kılavuzuna göre sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
117. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
117. Dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınavpuan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekiyor.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.