Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı Haziran ayında düzenlendi. Söz konusu sınava katılan binlerce kişi ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri yapıyor. ÖGG sınav sonuçları için adaylar gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş olup sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki; 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü? İşte son durum.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26 Haziran 2022 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.