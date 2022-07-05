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Giriş Tarihi: 5.7.2022 00:32

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

98.dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 26 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday şimdi ÖGG sonuçları için gelecek açıklamaya odaklandı. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sorular ve cevap anahtarı da 28 Haziran’da erişime açılmıştı. Şimdi ise ÖGG sonuçlarının açıklanması beklenirken sonuçlar EGM tarafından ilan edilecek. Peki; ÖGG sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sonuçları için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olan ÖGG sınav sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı bilindiği üzere Haziran ayında düzenlenmişti. Bu kapsamda; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav soru ve cevapları 28 Haziran'da yayınlandı.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 15 Temmuz'da duyurulacak.

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ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

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ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 98.Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
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