ÖGG soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? EGM ile 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı cevap anahtarı görüntüleme tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavını tamamlayan adayların gözü, sınav soru ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte. Resmi kılavuzlara göre, 117. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarları ekim ayı içerisinde erişime açılacak. Adaylar bu anahtarlara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı" sayfasından ulaşabilecek. İşte, ÖGG soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı, nereden öğrenileceği, itiraz süreci ve sıkça sorulan sorulara dair tüm bilgiler:
19 Ekim 2025 Pazar günü EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı tamamlanıyor. Sınavın ardından gözler sonuçlar ve cevap anahtarında olacak.
Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının 7 Kasım tarihinde açıklanması bekleniyor. Takvimde planlanan tarih olarak geçen bu günde adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Özel Güvenlik sayfası üzerinden sonuçlarını öğrenecek.
19.10.2025 Yazılı sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)
20.10-02.11.2025 Uygulamalı atış sınavı yapılarak, atış puanlarının ÖGNET'e veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.
21.10.2025 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.
22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
07.11.2025 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.
13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.