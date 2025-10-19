ÖGG soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır? EGM ile 117. Dönem Özel Güvenlik Sınavı cevap anahtarı görüntüleme tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavını tamamlayan adayların gözü, sınav soru ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte. Resmi kılavuzlara göre, 117. dönem ÖGG soru ve cevap anahtarları ekim ayı içerisinde erişime açılacak. Adaylar bu anahtarlara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı" sayfasından ulaşabilecek. İşte, ÖGG soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı, nereden öğrenileceği, itiraz süreci ve sıkça sorulan sorulara dair tüm bilgiler: