Oğlak Burcu Hangi Ay? Oğlak Burcu Tarihi, Ayı ve Günleri Neler, Ne Zaman Doğar?

Oğlak burcu hangi ayda doğmuştur biliyor musunuz? 12 burçtan en sonuncusu olan oğlak burcu ne zaman doğar? Oğlak burcu hangi ay doğar diye merak edenler aynı zamanda oğlak burcunun özelliklerini de merak ediyorlar. Güvenilirlikleriyle bilinen oğlak burcu tarihi nedir? En belirgin özellikleri arasında dürüstlük ve güvenilirlik olan oğlak burcu ayı nedir, oğlak hangi ay doğar sorularının yanıtı yazımızda!

Oğlak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burçları ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile bilinirler. Bunların yanında en belirgin oğlak burcu özellikleri güvenilirlik ve dürüstlüktür. Aynı zamanda çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanan oğlaklar ciddiyete de oldukça önem verirler. Nostaljik dokulara sahip hatıralar, olaylar ya da güzel antikalar, oğlak burcunun ilgisini oldukça çeker.

Oğlak Burcu Hangi Ay Doğar, Oğlak Burcu Ayı ve Günleri Nedir?

22 Aralık ve 20 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler oğlak burcuna mensup olurlar. Yay burcundan sonra kova burcundan önce gelen oğlak burçları güvenilir karakterleriyle dikkat çekerler.