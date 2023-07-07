Oğlu kalp krizinden annesi açlıktan öldü

İzmir'in Konak ilçesinde kötü kokudan şikâyetçi olan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) ölü olarak buldu. Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yalçın Suat Gürzeren'in evde ölmesinin ardından yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Anne ve oğulun komşularıyla ve yakınlarıyla çok sık görüşmediği, bayramda evlerine kimsenin gelmediği öğrenildi.