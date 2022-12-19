Oğlu taciz edilen anne adalete seslendi “Bu sapıkları serbest bırakmayın”

Kırşehir Belediyesinde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek şikâyette bulunan anne Y.D. belediye yetkililerinin olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etmişti. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan şüpheli M.Z. adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Anne Y.D. karara isyan ederek şüphelinin tutuklu yargılanmasını istedi.

"TUTUKLAMA İSTİYORUM"

Kırşehir Adliyesi önünde açıklama yapan Y.D., "Oğlumu taciz eden bu sapık serbest bırakılmış. Ben buna karşıyım. Bu olayı belediyeye bildirdiğimde olayı çözmek yerine beni içeri kapatıp darp ettiler. Özel kalem müdürü ve Personel Müdürü beni belediyede bir odaya kapatıp darp etmeye kalktılar. Darp raporum var. Onlara da sesleniyorum vicdanınız yok mu? Bir laf çıkarmışlar, anne para istiyormuş. Soruyorum kimin evladına kim kaç para değer biçebilir? Bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Tutuklasınlar o sapığı daha kaç gencimize el uzatacaklar. Vicdanları yok mu?" dedi.

"HER ŞEYE GÖZ YUMUYORLAR"

Belediye yetkililerinin sorumluluk alması gerektiğini belirten anne Y.D., "Olayın üstünden dört gün geçtiği halde arayıp geçmiş olsun demediler. Herkes aradı onlar aramadı. Bu bizim için parti meselesi değil, insanlık meselesi. Her şeye göz yumuyorlar. Belediyede mazot çalındı göz yumdular. O hırsızlar daha sonra iki genci öldürdüler. Bizim çocuklarımız da mı öyle olsun. Göz mü yumacaklar, kapatacaklar mı konuyu? "Aman ses çıkarmayın belediyenin adı çıkar" diyorlar. Umurumda bile değil. Benim çocuğuma kimse el uzatamaz. Bu adamı serbest bırakanlar da elini vicdanına koysun. Benim çocuğum okula gitmek istemiyor, psikolojisi bozuldu." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.Z., geniş güvenlik önlemleri altında evinden alınarak Ahi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.