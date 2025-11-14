“Oğlum diye ağıt yaktı” Balıkesir şehidine ağladı

Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüş, kazada 20 kahraman askerimizin şehit olduğu açıklanmıştı. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda şehitlerin naaşları, TSK'ya ait A-400M tipi uçakla Gürcistan'dan alınarak Ankara Mürted Hava Üssü'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından şehitlerden Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın naaşı, ailesinin isteği üzerine Balıkesir'e gönderildi.

BALIKESİR'DE YÜREKLERİ YAKAN KARŞILAMA

Şehit Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Zağnos Paşa Camisi'ne getirildiğinde cami avlusunu derin bir sessizlik ve hüzün kapladı. Acılı anne Keziban Sayın ile baba Adem Sayın, tabutun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Anne Keziban Sayın'ın "Oğlum.. Sensiz nasıl dayanacağım?" diyerek feryat etmesi törene katılanları da ağlattı. Henüz 3 aylık bir bebeği de bulunan şehidin eşi Zeliha Sayın, ayakta durmakta güçlük çekti; yakınları ve sağlık ekipleri tarafından sürekli desteklendi. Şehidin geride bıraktığı üç evladından 10 yaşındaki Adem Sayın'ın, babasının tabutuna sarılarak ağlaması yürekleri parçaladı. Küçük Adem'i, dedesi Adem Sayın ile İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan teselli etmeye çalıştı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Şehit Emre Sayın için düzenlenen törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri erkan, şehidin silah arkadaşları ve binlerce vatandaş katıldı.