Oğlum gül getiremedi ben mezarına geldim

Giresun Üniversitesi Yüksek Meslek Okulu Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Utku Konak, 30 Nisan gecesi Aksu bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgayı yatıştırmak için araya girdi. Olayla ilgisi olmadığı belirtilen genç, çıkan arbede sırasında Nurettin Can Talıç'ın (18) bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağındaki atardamardan ağır yaralanan Konak, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Anneler Günü'nde oğlunun mezarı başında konuşan anne Aysel Akkaya, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Yaklaşık 10 yıl önce eşinden ayrıldığını ve iki oğluyla yaşam mücadelesi verdiğini anlatan anne Akkaya, "Utku bana hiç 'anne' demezdi, 'annem, ömrüm' derdi. Her Anneler Günü şiir yazardı, çiçek getirirdi. Bu yıl kardeşiyle sürpriz hazırlığı yaptığını duymuştum. Şimdi ben çiçeği onun mezarına bırakıyorum. Utku benim sadece evladım değil, arkadaşım, yoldaşım, evin direğiydi. O bana bir arkadaş, yoldaş, bir evlattan ötesiydi. Çok farklı bir çocuktu." dedi.