‘Oğlum okula gitmek istemiyor’

Ankara'da Şehit Yakup Çınar Ortaokulu'nda 9 Aralık günü 5. sınıf öğrencisi H.İ.Ü., 8. sınıf öğrencisi S.M.Y. tarafından darp edildi. Küçük çocuğun sağ el yüzük parmağında büyüme çekirdeği kırığı, yan bağ kopması ve ikinci bir kırık tespit edildi. SABAH, aileyi ziyaret ederek yaşananları dinledi. Okuldan gelen telefonla olaydan haberdar olduğunu belirten anne Emine Ü., "Müdür yardımcısı arayıp 'Gelip çocuğunuzu alın, parmağında bir şey var' dedi. 8. sınıf öğrencisi, oğluma okul bahçesinde ağır küfürler etmiş. Oğlum karşılık verince giriş kapısında omuz atıp yumruk atmış. Oğlum yüzünü korumaya çalışırken yumruk parmağına geliyor ve parmak o anda kırılıyor" dedi.

'BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMESİ LAZIM'

Okuldan kamera görüntülerini istediklerini ancak yardımcı olunmadığını kaydeden Emine Ü., "Kimse arayıp 'geçmiş olsun' bile demedi. Çocuğum okula gitmek istemiyor. 22'sinde sınavlar var ama 1 ay raporlu olduğu halde sınavlardan muaf tutulmayacağını söylediler" diye konuştu. Anne şöyle devam etti: "Oğlum her eve geldiğinde anlatıyor bu zorbalıkları. 7-8. sınıf öğrencileri çete gibi olmuşlar. Çocuklarımızın fiziksel özellikleri ile alay ediyorlarmış. Okulun yanındaki parkta paket paket sigara alıp tek tek satıyorlarmış çocuklara. Ağır küfürler edip kenarda köşede sıkıştırıyorlarmış. Çocuklarımızı korkutuyorlarmış. 'Ailelerinize söylerseniz şöyle yaparız, böyle yaparız' diyorlarmış. Çocuklarımız tehdit altında. Bunları yapanlar da çocuk. Birkaç veli arkadaşımla konuşuyoruz arada, biz de sesimizi çıkaramıyoruz ki. Geleceğe zorba nesiller mi bırakacağız? Bunun önüne geçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.