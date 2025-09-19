‘Oğlum ölüme gönderildi’

Ankara'da 2 Temmuz'da bisikletten düşüp hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yiğitcan Altınoğlu'nun ailesi, olayın kaza değil cinayet olduğunu öne sürdü.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Keçiören Atapark Mahallesi'nde 2 Temmuz'da yaşanan olayda, Yiğitcan Altınoğlu arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde bisiklet sürüyordu. Bir süre sonra bisikletin kontrolünü kaybeden Altınoğlu, iki bina arasındaki 8 metrelik istinat duvarından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yiğitcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüleri izleyen Yiğitcan'ın annesi Nazlıcan Aygün, oğlunun bisiklete binmeden önce yanındaki çocuklardan birinin frenlerle uğraştığı, diğerinin ise onu oyaladığını ileri sürerek "Bu bir kaza değil, planlanmış bir cinayet. Oğlum 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğun bisiklet frenlerini koparılması ile ölüme gönderildi" dedi"