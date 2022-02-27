Oğluma doya doya sarılmak istiyorum

‘Kelebek hastası’ Emircan’ın annesi, oğluna sarılabilmenin özlemini yaşıyor. Anne Gülhan Yalvan: En büyük hayalim sağlığına kavuşması. Oğluma doya doya sımsıkı sarılmak istiyorum. Sarılırken yara oldu mu, acaba bir şey olur mu, diye korkmak istemiyorum
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde Gülhan ve Emrah Yalvan çiftinin 12 yaşındaki oğlu Emircan, hayata gözlerini açtığı ilk gün "kelebek hastalığı" ile tanıştı. Kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle en küçük bir dokunuşta bile cildinde soyulma ve yaralar oluşan Emircan Yalvan, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamıyor. Halk arasında "Kelebek hastalığı" olarak bilinen nadir hastalıklardan epidermolysis büllosa hastası Emircan Yalvan'ın annesi, en küçük dokunuşta cildinde soyulma ve yaralar oluşan oğluna sımsıkı sarılabileceği günün özlemini çekiyor. Ellerinde de oluşan yaraların sonucunda parmakları birbirine yapışan Yalvan, yaklaşık 6 ay önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçirdiği ameliyat sonrası ellerini kullanmaya başladı. Nadir hastalıkla mücadele eden oğlunun vücudunda oluşan yaralarını doktor misali sarmaya çalışan anne ise bir gün oğluna korkmadan sarılabileceği günün hayalini kuruyor. Anne Gülhan Yalvan, oğlunun hastalığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını söyledi. Çok büyük acılar çektiklerini ifade eden Yalvan, oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini belirtti. Hastalık nedeniyle oğlunun derisinin çok hassas olduğunu anlatan Yalvan, vücudunda oluşan su ve kan toplanmalarını temizledikten sonra derisinin çürüdüğünü ve yaralar açıldığını ifade etti. Evladının zaman zaman ağzında oluşan yaralardan yemek yiyemediğini, gözlerinde oluşan yararlardan dolayı da gözlerinin kısa süreli kapandığını dile getiren Yalvan, "Sert şeyler yediği zaman ağzı yara oluyor. Gözlerinde bazen yaralar çıkıyor, bir hafta gözleri kapandığı zamanlar oluyor. Sağlığına kavuşmasını istiyorum. Arkadaşları gibi koşup oynamasını istiyorum. Ona sarılmaya korkuyoruz" dedi. AA