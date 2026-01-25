Oğlumu benzin döküp yaktılar

Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Yaşar, 4 Mart'ta akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında çalışmak üzere Hatay'a gitti. İbrahim, 7 Mart akşamı kaldığı konteynerde babası Vedat Yaşar ile son kez telefonda görüştü. Uykusunda korkunç bir pusunun kurbanı olduğu iddia edilen İbrahim, 8 Mart saat 05.45 sıralarında 2 kişi tarafından canice yakıldı. Olaya ilişkin Mehmet Kırnaz (27) ve Bilal Sanuk (33) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Acılı aile, olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin hala tamamlanmamış olmasına isyan etti.Yaşanan dehşeti SABAH'a anlatan acılı baba Vedat Yaşar, "Hiç tanımadığımız 2 adam oğlum uyurken kaldığı yeri benzin döküp yakmışlar. Uykusunda kıymışlar evladıma. Araştırınca öğrendik ki bir gün önce akaryakıt istasyonundan 218 TL'ye yaklaşık 5 litre açıktan benzin almışlar. Oğlum öleli 10 ay oldu, ben o günden beri ruh gibiyim. Caniler bir an önce cezalandırılsın" dedi.