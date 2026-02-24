Haberler Yaşam Haberleri Oğlumu canından eden şimdi dışarıda
Emniyet şeridinde aracını tamir ederken başka bir sürücünün çarparak ölümüne yol açtığı Muhammed Gürcan Koçak’ın babası Soner Koçak, sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi

İstanbul Eyüpsultan'da geçen yıl 22 Şubat'ta yaşanan olayda, UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak (25) emniyet şeridinde aracı tamir ederken, hafif ticari araç sürücüsü Mahmut Yücedağ, Koçak'a çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Havalimanında yakalanan Yücedağ ise, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunun vefatının yıldönümünde SABAH'a konuşan baba Soner Koçak, şüphelinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Karara itiraz ettiklerini belirten Koçak, "4 ay 2 gün hapis yattı sonra serbest kaldı. İstinafa başvurduk, şu an bekliyoruz. Bilirkişi sürücüyü yüzde 95 suçlu buluyor. Nasıl bir iş, ben de anlamadım. Yolların karlı olduğunu söylüyor ama kamera kayıtlarında kar yok, şerit çizgileri var. 1 yıldır oğlum yok. Ben sadece adalet istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Adalet bu mu? Bir insanın değeri 4 ay 2 gün mü, insan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu işin peşini asla bırakmayacağım" diye konuştu.

