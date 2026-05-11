Oğlumun katillerini de bulsunlar

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, 9 yıl önce bir otomobilin içerisinde göğsünden 2 av tüfeği mermisiyle vurularak cinayete kurban gittiği tespit edilen 21 yaşındaki Onur Sefer hakkında yürütülen soruşturmada 4 savcı değişmesine rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

Sefer'in ağabeyi Metin Sefer, olayın artık bir çözüme kavuşturulmasını beklediklerini belirterek, "Biz, Cumhuriyet başsavcılığından dosyanın Tunceli'ye alınmasını istiyoruz. Bu dosya 9 yıldır ilerlemiyor. Dönemin savcıları ifade aldıklarını alıp saldılar. Gözaltı işlemi uygulansaydı bu olay çok erken çözülecekti. Kardeşimin başına ne geldiyse kız ve konuştuğu erkekler yaptı. Yine ifade verenlerin birinci ifadeleri ile sonrakiler birbirini tutmuyor. Gidip ifade verenler, görenlerin ilk ve son ifadeleri tutmuyor. Savcılık o dönemde buna karşı da bir şey yapmadı. O nedenle dosyanın Hozat'tan alınması lazım" şeklinde konuştu. Acılı anne Sultan Sefer ve Süleyman Sefer ise, "Gülistan'ın katilini buldular sevindik. Onur'umuzun katilini de bulsunlar" dedi. Öte yandan, ailenin avukatı Cihan Ezer, dosyanın yeniden ele alınması ve soruşturmanın derinleştirilmesi talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.