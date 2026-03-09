Haberler Yaşam Haberleri Oğlunu bıçaklayanı av tüfeğiyle öldürdü
Giriş Tarihi: 9.03.2026

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ'ın Maden ilçesinde Aslan Kurt ve oğlu Serhan Kurt, önceki gün Ertuğrul Koç (45) ile lokantada bilinmeyen nedenle tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Dün işletmesini kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve gitmek için yola çıkan Aslan Kurt'un aracı, Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu. Çıkan tartışmada Koç, araçtan inen Aslan Kurt'un oğlu Serhan Kurt'u bıçaklayarak yaraladı. Bunun üzerine Aslan Kurt da araçta bulunan av tüfeğini alarak Koç'a ateş etti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

