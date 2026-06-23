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Giriş Tarihi: 23.06.2026

Oğlunu kurtardı ama kendisi öldü

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Oğlunu kurtardı ama kendisi öldü
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Trabzon'da önceki gün Arsin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki Yusuf Eren Kurutçu'yu kurtarmak isteyen babası Fatih Kurutçu (48), hiç tereddüt etmeden suya girdi. Oğluna ulaşmaya çalışırken kuvvetli akıntıya kapılan baba, dalgalara karşı koyamadı. O sırada bölgeden geçen trafik polisleri durumu fark ederek denize girdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle baba ve oğlu sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürüldü. Ancak tedavi altına alınan baba Fatih Kurutçu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren oğlunun ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Oğlunu kurtardı ama kendisi öldü
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