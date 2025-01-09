Oğlunu Tiktok akımında kaybetti tek tesellisi kızı kaldı

İzmir'de 11 yaşındaki Mert Yetiştiren, geçtiğimiz 17 Aralık'ta Tiktok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yakınca feci şekilde can verdi. Evladını Tiktok akımına kurban veren anne Bilgen Yetiştiren, kızı Melisa'ya sarılarak acısını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyor. Bilgen Yetiştiren'in 19 yıllık eşi Fırat Yetiştiren de 1.5 sene önce kalp krizinden vefat etmişti. Son olarak evladını feci bir kazaya kurban veren annenin hayatta tutunacağı tek dalı kızı Melisa kaldı. Bilgen Yetiştiren'in sosyal medya hesabından oğlu Mert ve kızı Melisa'nın küçüklük fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu 'yaşama sebeplerim' diye paylaşması görenleri gözyaşlarına boğdu.