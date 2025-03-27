Oğlunun katilini 3 yıl sonra öldürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ertan Özkaya (33), 3 yıl önce balık pazarında çıkan tartışmada amcası Felemez Özkaya (59) tarafından, tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından tutuklanan Felemez Özkaya (59), bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Ölen gencin babası Ali Can Özkaya (63), geçen pazartesi günü bir oto yıkamacıda, kardeşi Felemez Özkaya ile karşılaşınca, yanındaki silahla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Felemez Özkaya, önceki gün yaşam savaşını kaybetti. Ali Can Özkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.