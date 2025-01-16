Oğlunun öldüğü odada eşini boğdu

Mersin'in Tarsus İlçesinde görev yapan 19 yıllık polis memuru Mehmet Tehçi'nin, Tarsus ve Adana'da yaptığı aile katliamının detayları ortaya çıktı. Arkadaşının ölümüne üzülen 16 yaşındaki oğlu Ökkeş Berk'in geçen ağustos'ta yaşamına son vermesinin ardından psikolojisinin bozulan Mehmet Tefçi, sürekli aile içinde kavga etmeye başladı.

Sonunda tüm ailesini öldürmeye karar veren Mehmet Tehçi, eşi Ferdane Tehçi'yi (37), oğlunun intihar ettiği odada ağzını bantlayarak boğdu. Mersin'den Adana'ya geçen Tehçi, kayınpederi Yusuf Tehçi (64), kayınvalidesi Hüsne Tehçi (61) ve eşinin halası Semiha Tehçi'yi (53) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

Ardından ise kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi (44) konuşma bahanesiyle çağırıp öldürdü. Mehmet Tehçi, Osmaniye'de yaşayan babası Ökkeş Tehçi'yi öldürmek için yoldayken, poliser tarafından yakalandı. Ailenin 2 çocuğu devlet korumasına alındı. Hayatlarını kaybeden 5 kişi Osmaniye'de yan yana toprağa verildi.