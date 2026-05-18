Oğlunun ölüm haberini alan baba kazada hayatını kaybetti

Habibe ve Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, evde oynadığı sırada çekyattan baş üstü düştü. Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun beyninde su toplandığı tespit edildi. İlk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bertuğ, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.
BABA DA KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Oğlunun ölüm haberini alan Fetullah Karaca'nın hastanede sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Yakınlarına haber vermeden hastaneden ayrılan Karaca'dan uzun süre haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, Geçit Deresi'nde Fetullah Karaca'yı 46 N 2987 plakalı otomobilinin içinde ölü buldu. Yapılan incelemelerde aracın köprüden dereye uçtuğu belirlendi.
BABA VE OĞLU YAN YANA DEFNEDİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve oğlun cenazeleri, Andırın ilçesindeki Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca yan yana defnedildi.