Oğluyla kavga eden çocuğu öldüresiye dövdü: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:28 Son Güncelleme: 20.05.2026 18:40

Afyonkarahisar'da aynı mahallede yaşayan 12 yaşındaki iki çocuk kavga etti. Çocuklardan biri kavgayı babasına anlatırken, diğer çocuğun ismini öğrenen adam, yolda karşılaştığı çocuğu acımadan tekme tokat dövdü, defalarca kaldırıp yere attı. Dehşet anları kameralara anbean yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Merkeze bağlı Susuz beldesinde geçen hafta akşam saatlerinde, aynı mahallede yaşayan ve ikisi de 12 yaşında olan 2 çocuk, bilinmeyen nedenle kavga etti. Çocuklardan biri kavganın ardından eve giderek, durumu babası Ali A.'ya anlattı.

Bunun üzerine Ali A., oğlundan diğer çocuğun ismini öğrenerek sokağa çıkıp arama başladı. Ali A., yolda karşılaştığı çocuğa saldırıp tokat ve yumruk dövdü, sağa sola savurup, yere fırlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali A.'nın beraberindeki 2 çocukla yanına gelen çocuğa saldırıp dövdüğü yer aldı. Ali A.'nın çocuğa peş peşe yumruk ve tokat attığı, aldığı darbelerle çocuğun sendelediği, Ali A.'nın ardından çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattığı, çocuğun uzun süre ayağa kalkamadığı görüldü.

12 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü!

Çevredeki birkaç kişi ile yoldan geçen bazı araç sürücüleri ise olaya müdahale etmek yerine seyretti. Olayın ardından darp raporu alan çocuğun ailesi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, Ali A.'dan şikayetçi oldu.

Ailenin olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'ne de başvurduğu bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AFYONKARAHİSAR

