OGM PERSONEL ALIMI İLANI 2025: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde, şartları neler?

2025 yılında Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı için geri sayım başladı. Resmî kılavuzda, OGM bünyesine toplam 262 işçi alınacağı duyuruldu. Başvurular, özellikle engelli adaylar ve eski hükümlüler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 OGM işçi alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak, başvuru şartları neler ve süreç nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM 262 İSTİHDAM SAĞLAYACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 262 daimi işçi istihdam edecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, işçi alımları; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar" ile "Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Buna göre, 162 engelli aday ve 100 eski hükümlü statüsündeki kişi olmak üzere toplam 262 daimi işçi OGM bünyesinde göreve başlayacak.
KURA İLE BELİRLENECEK ADAYLAR
Sözlü ve uygulamalı sınava, ilan edilen kadronun dört katı kadar aday davet edilecek ve bu adaylar, noter huzurunda yapılacak kura sonucuna göre belirlenecek. Kura tarihi ve yeri, İŞKUR'un açık iş ilanında ilan edilecek ve ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacak. Adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecek. Tüm pozisyonlar için deneme süresi 2 ay olarak uygulanacak; ancak aday işçilerin idarede yürürlükteki işletme toplu iş sözleşmesine tabi olması durumunda deneme süresi 4 aya çıkarılacak.
Engelli adayların sözlü sınavı, eski hükümlü ve TMY statüsündeki adayların ise hem sözlü hem uygulamalı sınavı, ilgili bölge müdürlüğünün bulunduğu ilde yapılacak. İşçi alım sürecine dair tüm bilgilendirmeler, gerekli evrak listesi, noter kurası ile sınav yeri ve tarihleri, ilgili bölge müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayımlanacak. Her aday yalnızca bir ilana başvuruda bulunabilecek. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların işlemleri, ilan, kura, sınav ve atama sürecinin herhangi bir aşamasında iptal edilebilecek.