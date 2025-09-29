OGM PERSONEL ALIMI İLANI 2025: Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihlerde, şartları neler?

OGM 262 İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 262 daimi işçi istihdam edecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda, işçi alımları; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar" ile "Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar" yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Buna göre, 162 engelli aday ve 100 eski hükümlü statüsündeki kişi olmak üzere toplam 262 daimi işçi OGM bünyesinde göreve başlayacak.