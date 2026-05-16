Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı

Yozgat
'ın Saraykent ilçesi Söğütlü Köyü yakınlarında 66 ADL 198 plakalı öğrenci servisinin sürücüsü Şeref Şahin idaresindeki araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada, servis şoförü ile öğrencilerden Çınar Şahin ve Zennure Özdemir hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Maalesef kazada iki öğrencimiz ve servis şoförümüz hayatını kaybetti. Servis aracı öğrencileri bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yapıyor. 7 öğrencimiz yaralı, genel durumları iyi. Bir öğrencimizde kalça kırığı tespit edildi" dedi.