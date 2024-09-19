Öğrenci yurdu bahçesinde esrarengiz ölüm

İstanbul Kadıköy'de bulunan özel bir öğrenci yurdunda kalan Kübra Akbaş (25), sabah erken saatlerde yurt görevlileri tarafından yurdun bahçesinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekerek yurtta kalanları uzaklaştırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Akbaş'ın kaldığı odada ve düştüğü yerde çalışma yaptı. Yurtta kalanlar ve çalışanlar gözyaşı döktü. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında 'Orada bir kız yatıyor' demiş. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi. Akbaş'ın Almanca öğretmenliği okuduğu öğrenildi. Polis, olayın intihar mı yoksa başka bir şekilde mi gerçekleştiğini belirlemek için çalışma başlattı.