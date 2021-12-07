Öğrencı yurdunda dehşet

ANTALYA'DA öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başını satırla kesip öldürdü. Korkunç olay, Kepez'deki özel öğrenci yurdunun yemekhanesinde yaşandı. Yurdun aşçısı Güney, bilinmeyen bir nedenle Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Tuğrul'u duvara dayayıp, başını satırla kesti. Güney, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Bir öğrenci, yemekhanenin kapısını kilitleyip durumu polise bildirdi. Polis, kısa süre önce işe başladığı öğrenilen Güney'i gözaltına aldı.