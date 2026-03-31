Öğrenciler için sıfır atık ve geri dönüşüm etkinliği düzenlendi

Etkinlikte "Atıksız Mutfak" konusu ele alındı. Şef Eyüp Kemal Sevinç, genellikle atık olarak görülen gıda parçalarının nasıl değerlendirilebileceğini uygulamalı olarak anlatarak sürdürülebilir mutfak alışkanlıklarına dikkat çekti. Program alanında geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli eşyalar sergilendi. Katılımcılar, atık materyallerin yaratıcı ve işlevsel ürünlere dönüştürülebileceğini yakından görme fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen geri dönüşüm yarışmasında finale kalan okullar projelerini sunarken, öğrencilerin çevre bilinciyle hazırladığı çalışmalar büyük beğeni topladı. Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladığı kıyafetlerle gerçekleştirdiği defile ise izleyicilerden alkış aldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Yarışma sonuçları: Birinciliği Ayşe Rana Uyanık – Hürriyet İlkokulu , İkinciliği Seyit Ali – Siyavuşpaşa İlkokulu ve Üçüncülüğü Ahmet Taha – Esma Çeçen kazandı.