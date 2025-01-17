Öğrenciler için yarıyıl zili çaldı karne heyecanı yaşandı

Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi Cuma gününden itibaren sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verdi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ 20 OCAKTA BAŞLAYIP 31 OCAKTA SONA ERECEK

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

YARIYIL TATİLİNDE VELİLERE EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ HEDİYELER TAVSİYE EDİLDİ

Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte velilere öğrenciler için eğitici ve öğretici hedileler alınması tavsiye edildi. Öğrencilerin zihinsel gelişimine katkı sağlayacak eğlenceli ve öğretici hediyeler, yarıyıl tatili için öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bu kategoride çocuk kitapları, eğitici oyuncaklar ve robotik kodlama setleri gibi birçok ürün bulunuyor. Lego gibi yapı oyuncakları ise çocukların el becerilerini ve Üreticiliklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.