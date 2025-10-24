Öğrencilere ışık olmak boynumuzun borcu

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza günü ve söyleşisi için Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R Rize Şimal mağazasında okurlarıyla buluştu. Albayrak, "İmam hatipli öğrencilere ışık olmak boynumuzun borcudur. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir" dedi.

İKİ TEMEL ESER

Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu"nu okurları için imzaladı. Okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini süren Albayrak, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştirdiği söyleşi ile fikir dünyasına ışık tutmak isteyenlere seslendi. Daha fazla imam hatip okulu açılması gerektiğine vurgu yapan Albayrak, "Rize bir harika. Gerçekten imam hatipli nesil olarak gençlik burada.

Onlara ışık olmak boynumuzun borcudur. Bu davayı bunlar bizden daha ileriye götüreceğine inanıyorlar. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın, çok okuyun, çalışın. Kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Durmak yok, yola devam. Bu çağda gençler memleketine ve milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 10 metre, 20 metre, 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençler bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım. Burada Türkiye'yi yönetenler bundan 150 sene önce yola çıktılar. Biz ise çeyrek asırdır bu fırsatı elde ettik. Bu bakımdan bugünü düşünerek hareket edince umutlar gerçeğe dönüşüyor" dedi. Albayrak, bugün de Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda katılımcılara hitap edecek ve kitaplarını imzalayacak.