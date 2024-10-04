Öğrencilere ücretsiz otobüs

Bilecik'in tabiat harikası Harmankaya Kanyonu'na arabayla 10 dakika uzaklıktaki Yenipazar ilçesi, görünümüyle bir sahil kasabasını anımsatıyor. Burada okuyan öğrenciler, ilçe merkezinden 1.5 km uzaklıktaki okula gidiyorlar. Başkan İlhan Özden, belediyeye ait bir otobüsü ücretsiz olarak 10 yıldır öğrencilere tahsis etti. Belediye, bunun yanı sıra 36 km uzaklıktaki Gölpazarı ilçesinden de öğrencilere yine ücretsiz otobüs seferi koydu. Bilecik merkezde yatılı okuyan öğrenciler için konulan otobüs seferleri her hafta cuma günü saat 19.00'da Gölpazarı'ndan Yenipazar'a öğrencileri ücretsiz taşıyacak. İlçede 10 yıldır suya zam yapmayan Başkan İlhan Özden, "Bu öğrencilerimiz Bilecik'te yatılı okuyorlar. Cuma günü okul çıkış saatinden sonra Gölpazarı'na geliyorlar. Biz de Gölpazarı'ndan Yenipazar'a öğrencilerimizi ücretsiz getireceğiz. Bu şekilde şu an için 10 öğrencimiz bulunuyor. Bizim ilçe merkezindeki öğrenci servisimiz de ücretsiz. Göreve geldiğimiz 10 yıldır bu öğrencilerimizi de ücretsiz taşıyoruz. Sabah, öğle, akşam günde üç defa öğrenciler evlerinden alınıp okula, okuldan alınıp evlerine bırakılıyor" diye konuştu.