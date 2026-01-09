Öğrencilerine evini temizletti

İzmir'de 6 kız öğrenciyi, ders saatinde evine götürüp temizlik yaptıran kadın öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan D.T., iddiaya göre 4 Kasım 2025'te kız öğrenciler Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K.'yı okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında, ders sırasında, güvenlik kameralarından kaçırarak özel aracına bindirdi.

Ardından da okuldan çıkarıp evine götürdüğü öğrencilere, gün boyu temizlik yaptırdı. Öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen görüntülerde öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin de bulunduğu görüldü.

Öğrencilerin iş bitiminde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri, daha sonra kendi imkânlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine dönebildikleri belirtildi. Velilerin şikâyeti üzerine öğretmen hakkında idari soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "8 Ocak 2025'te sosyal medya ve basında yer alan iddialara ilişkin bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yaptı.