Haberler Yaşam Haberleri Öğrencilerine son kez karne verdi! Törende fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.1.2022 19:02 Son Güncelleme: 21.1.2022 19:02

Öğrencilerine son kez karne verdi! Törende fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Öğrencilerine son kez karne verdi! Törende fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde karne töreni sonrası fenalaşan 56 yaşındaki kimya öğretmeni Mehmet Kartal, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GİTTİ

Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, koronavirüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal'a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrencilerine son kez karne verdi! Törende fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA