Öğrenciye cinsel istismara 14 yıl 7 ay hapis

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan Betül Nisa Ç., 14 yaşındaki öğrencisi M.A.'yı evine davet ederek cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanıyordu. Hâkim karşısına çıkarılan Betül Nisa Ç. "15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Yakınlaşmamız oldu ama cinsel birlikteliğimiz olmadı. Pişmanım" dedi. Betül Nisa Ç.'ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay, "hile kullanmak suretiyle bir kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.