Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi. 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı: