Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:31 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:32

Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer atama takvimini en kısa sürede yayınlayacaklarını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Buna göre; Öğretmen atama branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları nasıl? MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması branş dağılımı ve taban puanlar son dakika haberi olarak erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Böylelikle en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği aldı. İşte 2022 Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanlar listesi

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI, TABAN PUANLAR VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi. 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU!

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini paylaştı. İşte tarihler:

18 - 26 Temmuz Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
29 Temmuz Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 - 13 Ağustos Sözlü Sınavların Yapılması
16 Ağustos - Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı
17 - 18 Ağustos Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların alınması
22 Ağustos özlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması
27 - 31 Ağustos Atama Tercihlerinin Alınması
01 Eylül Atama Sonuçlarının Açıklanması!

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Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puanlar ve kontenjanları açıklandı! 2022 MEB atama takvimi ile 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
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