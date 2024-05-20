ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI: 20 bin öğretmen ataması ön başvuru ne zaman, nasıl yapılır? (ilkatama.meb.gov.tr)

20 bin öğretmen atama başvurusu 20 Mayıs tarihinde alınıyor. ilkatama.meb.gov.tr üzerinden tamamlanacak başvuru formu ile sözlü sınava katılacak adaylar başvuru şartları ile uygunluk durumlarını kontrol ediyor. İlk başvurunun yapılması ardından MEB atama takvimi ile yerleştirme işlemlerinde ilerleme sağlanacak. Peki; 2024 öğretmen atama ön başvuru nasıl yapılır, başladı mı, saat kaçta başlıyor?
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU YAYIMLANDI!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI AÇILIYOR!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması olacak.
20 Mayıs itibarıyla gerçekleşecek işlemler ilkatama.meb.gov.tr üzerinden yürütülecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024
20-31 Mayıs: Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması
10 Haziran: Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı
1 Temmuz: Sözlü Sınavların Başlangıcı
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI VE BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmen atama sayıları, atama taban puanları ve branş dağılımı belli oldu. Bölümlerin hepsi için taban puanı 50 olarak belirlendi. MEB tarafından paylaşılan branş ve sayıları şöyle:
Beden Eğitimi Öğretmenliği: 320
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik: 325
İngilizce Öğretmenliği: 968
Türkçe Öğretmenliği: 804
Kimya / Kimya Teknolojisi: 468
Okul Öncesi Öğretmenliği: 903
Özel Eğitim Öğretmenliği: 2.499
Rehberlik: 1.597
Sınıf Öğretmenliği: 3.263