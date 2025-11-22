ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Sözleşmeli öğretmen atamalarında kritik aşamaya gelindi. 15 bin öğretmen için yapılan tercih işlemlerinin ardından sonuçların ilan edileceği tarih adaylar tarafından araştırılıyor. MEB'in açıklayacağı tercih sonuçları, atama sürecinin en önemli adımlarından biri olarak heyecanla bekleniyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ SON GÜNÜ

17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi.