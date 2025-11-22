Haberler Yaşam Haberleri ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 13:07 Son Güncelleme: 22.11.2025 13:10

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sürecinde gözler tercih sonuçlarına çevrildi. 17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi. Öğretmen adayları, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB’in duyurusu yakından takip edilirken, atama takvimiyle ilgili beklenti giderek artıyor.

Sözleşmeli öğretmen atamalarında kritik aşamaya gelindi. 15 bin öğretmen için yapılan tercih işlemlerinin ardından sonuçların ilan edileceği tarih adaylar tarafından araştırılıyor. MEB'in açıklayacağı tercih sonuçları, atama sürecinin en önemli adımlarından biri olarak heyecanla bekleniyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ SON GÜNÜ

17 Kasım'da başlayan 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 21 Kasım saat 16:00'da sona erdi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 24 Kasım'da açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

