ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022-2023 SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı (kontenjanları) belli mi, atama takvimi açıklandı mı?

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer'in 20 bin atama sonrası yaptığı açıklama ardından yeni atamalar için yeşil ışık yakıldı. Ancak henüz atama tarihi ile ilgili net bir bilgi gelmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrası 2023 için de öğretmen atama takvimi hazırlanması bekleniyor.