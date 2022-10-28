Haberler Yaşam Haberleri ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022-2023 SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı (kontenjanları) belli mi, atama takvimi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 12:46

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022-2023 SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı (kontenjanları) belli mi, atama takvimi açıklandı mı?

KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok merak edilen konulardan biri de atamaların yapılacağı tarih oldu. Binlerce aday son dönemde öğretmen atama takvimi açıklaması için gözünü MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda “2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi yayımlandı mı?” soruları yant aramaya başladı. İşte 2022-2023 öğretmen atama takvimi son durum ve detaylar.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022-2023 SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı kontenjanları belli mi, atama takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca aday öğretmen atama müjdesi için gelecek açıklamayı bekliyor. Bu kapsamda ise öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı sorularının yanıt aranırken öğretmenler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek atama takvimine yönelik açıklamalara çevirdi. Son olarak geçtiğimiz hafta KPSS lisans sonuçları açıklanmıştı. Gözler şimdi konuyla ilgili gelecek resmi açıklamada. İşte 2022-2023 öğretmen atamalarına ilişkin son durum ve detaylar.

2022-2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı kontenjanları belli mi, atama takvimi açıklandı mı? İşte tüm detaylar

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİ!

1 Eylül 2022 tarihinde açıklanan öğretmenlik atama sonuçları sonrası 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Bakan Özer konuyla ilgili şunları aktardı:

"Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik. Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek."

2022-2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı kontenjanları belli mi, atama takvimi açıklandı mı? İşte tüm detaylar

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Özer'in 20 bin atama sonrası yaptığı açıklama ardından yeni atamalar için yeşil ışık yakıldı. Ancak henüz atama tarihi ile ilgili net bir bilgi gelmedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrası 2023 için de öğretmen atama takvimi hazırlanması bekleniyor.

2022-2023 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı kontenjanları belli mi, atama takvimi açıklandı mı? İşte tüm detaylar

ÖĞRETMENLİK ATAMA PUANLARI VE KONTENJANLARI

20 bin öğretmenin atandığı süreçte, sözleşmeli öğretmenlik branş kontenjan dağılımı ve taban puanları şöyle açıklanmıştı:

2022 ÖĞRETMEN ATAMA TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2022-2023 SON DURUM || Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş dağılımı (kontenjanları) belli mi, atama takvimi açıklandı mı?
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