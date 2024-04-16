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Giriş Tarihi: 16.4.2024 08:14 Son Güncelleme: 16.4.2024 08:14

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Öğretmen atama 2024 yılı tarihleri için geri sayım başladı. Bugün toplanan kabineyle birlikte gündeme gelen MEB atamaları için gözler Bakan Yusuf Tekin'de. Bu yıl hangi branştan kaç bin kişinin atanacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. Adaylar, yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. Okul Öncesi, Türkçe, Matematik, Sınıf Öğretmenliği gibi birçok branşta sorgulamalar devam ediyor. Peki; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama takvimi açıklandı mı? İşte, detaylar...

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tam 45 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Branş tablosunda tam 7 bin 878 kontenjan ile sınıf öğretmenliği dikkat çekmişti. MEB öğretmen atama takvimi 2024 bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Bakan Tekin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; bu yıl öğretmen atama ne zaman?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 16 Nisan günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda öğretmen atamasına ilişkin görüşme olup olmayacağı merak ediliyor. Öncelikli beklenen öğretmen atama takvimi ardından branş ve kontenjanlara yönelik gözler MEB'de olacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN 2024?

2024 yılında yapılacak öğretmen atamasının ilişkin tarih henüz kesinleşmedi. Takvimin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor.

Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şöyleydi:

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

BRANŞ VE KONTENJANLAR HAKKINDA

Yeni öğretmen atamasının branş ve kontenjanları belli olmamakla birlikte geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen 45 bin öğretmen atamasında dikkat çeken branşlar şöyleydi:

Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan

Rehberlik: 3 bin 604

Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269

İlköğretim matematik: 2 bin 656

Din kültürü ve ahlâk bilgisi: 2 bin 604

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