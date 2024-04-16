MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Bu yıl öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tam 45 bin öğretmen ataması gerçekleşmişti. Branş tablosunda tam 7 bin 878 kontenjan ile sınıf öğretmenliği dikkat çekmişti. MEB öğretmen atama takvimi 2024 bu noktada en çok araştırılanlar arasında. Bakan Tekin ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; bu yıl öğretmen atama ne zaman?
KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR!
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 16 Nisan günü toplanan Bakanlar Kurulu'nda öğretmen atamasına ilişkin görüşme olup olmayacağı merak ediliyor. Öncelikli beklenen öğretmen atama takvimi ardından branş ve kontenjanlara yönelik gözler MEB'de olacak.
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
BRANŞ VE KONTENJANLAR HAKKINDA
Yeni öğretmen atamasının branş ve kontenjanları belli olmamakla birlikte geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen 45 bin öğretmen atamasında dikkat çeken branşlar şöyleydi:
Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878 kontenjan
Rehberlik: 3 bin 604
Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
İlköğretim matematik: 2 bin 656
Din kültürü ve ahlâk bilgisi: 2 bin 604