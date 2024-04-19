ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

2024 yılı atamaları için geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nin sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kadrolara görevlendirmenin yapılmasını bekleyen öğretmenler atama takvimini sorguluyor. Binlerce adayın KPSS sınav sonuç sıralamasına göre yerleştirmesinin yapılacağı öğretmen ataması için gözler MEB'e çevrildi. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna şu cevabı verdi:
"Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor."
Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öğretmen ataması için umut verici oldu. Önümüzdeki günlerde atama takviminin belli olması bekleniyor.
2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.
Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."