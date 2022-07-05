Haberler Yaşam Haberleri ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2022 takvimi ile Öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjan ve taban puanları açıklandı!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:57 Son Güncelleme: 5.7.2022 08:58

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2022 takvimi ile Öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjan ve taban puanları açıklandı!

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2022 takvimi ile Öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjan ve taban puanları açıklandı!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; 20 bin öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanları belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamanın hemen ardından adaylar “2022 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, taban puanları ve kontenjanları nasıl?” sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında detayları paylaştı. Peki, 2022 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor? İşte MEB atama takvimi, başvuru tarihleri, kontenjan ve taban puanları...

20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjanları ve taban puanları geçtiğimiz gün açıklandı. Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da yapılacağı öğrenilirken sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. "2022 Öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, taban puanları ve kontenjanları nasıl?" soruları ise bu noktada merak konusu haline geldi. Detaylar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyuruldu. İşte MEB öğretmen atama takvimi ve tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin bilgi verdi.

"Son 20 yılda öğretmen sayımızda çok ciddi bir artış oldu. Başarıdaki ana etkenlerden biri bu." diyen Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerin sisteme kazandırılması için çok büyük fedakarlıklar yaptı. 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık yüzde 75'i son 19 yılda atandı. 500 bin öğretmen varken bunların yüzde 40'ı kadındı. Şimdi 1,2 milyon öğretmenin yüzde 59'u kadın." dedi.

"BRANŞ DAĞILIMINI PAYLAŞACAĞIZ"

Özer, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden branş dağılımını paylaşacağız. Atamalarda en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz, orada seferberlik başlattık. 3 bin yeni anaokulu süreci devam ediyor. " ifadelerini kullandı

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

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EN FAZLA ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla;

7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği

2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği

1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği

1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi

1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alınacak. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

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ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2022 takvimi ile Öğretmen ataması başvuru tarihleri, kontenjan ve taban puanları açıklandı!
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