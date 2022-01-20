Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen çifte ‘işkence’ ve ‘cinsel istismar’dan 252 yıl
Giriş Tarihi: 21.1.2022

Öğretmen çifte ‘işkence’ ve ‘cinsel istismar’dan 252 yıl

DHA
Öğretmen çifte ‘işkence’ ve ‘cinsel istismar’dan 252 yıl
Konya'da aynı ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni G.E. (40) ile kocası A.E. (40) hakkında, 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İddianamede çiftin G.E.'nin sınıfındaki 8 öğrenciyi; tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerlerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca A.E.'nin bir kız öğrenciye "cinsel istismarda" bulunduğu öne sürüldü. G.E. hakkında "işkence" suçundan 120 yıla kadar, eşi A.E.'ye ise "işkence ve cinsel istismar" suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istendi. İddiaları reddeden öğretmen çift, martta hâkim karşısına çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çöktü! "Leblebi gibi antidepresan satılıyor" dediği eczacı, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı
‘Malazgirt 1071’ filminin Romen Diyojen’i Caner Kurtaran set anısı ile güldürdü: Askerlerden biri “Allah Allaaah” diye bağırmaya başlayınca...
Son dakika: Arda Turan'dan flaş sözler! "Utanıyorum..."
El Salvador Devlet Başkanı Türkçe paylaşımıyla yüzleri güldürdü: "Türkçe Dersinde sözlüye kalkınca ben!"
Sunucu Nursel Ergin'in kızını gören kardeşi sanıyor! Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin küçük yaşta anne olmuştu!
Son dakika! Maç sonunda Domenec Torrent'ten takımına eleştiri! "Son 20 dakika..."
Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi
Son dakika: 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmen çifte ‘işkence’ ve ‘cinsel istismar’dan 252 yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA