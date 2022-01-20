Öğretmen çifte ‘işkence’ ve ‘cinsel istismar’dan 252 yıl

Konya'da aynı ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni G.E. (40) ile kocası A.E. (40) hakkında, 2 yıl boyunca 1'i erkek, 8 öğrenciye işkence ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İddianamede çiftin G.E.'nin sınıfındaki 8 öğrenciyi; tuvalete kilitleyerek, ağızlarını ve ellerini bantladığı, lavaboda su ile boğmaya çalıştığı, yazamadıkları harfleri kafalarına kalemle çizdiği, çöp kovasına oturtup arkadaşlarının üzerlerine çöp atmaya zorladığı, bıçakla korkuttuğu, okul bodrumuna kilitlediği, sopayla dövdüğü, saçlarını kesip yutturmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca A.E.'nin bir kız öğrenciye "cinsel istismarda" bulunduğu öne sürüldü. G.E. hakkında "işkence" suçundan 120 yıla kadar, eşi A.E.'ye ise "işkence ve cinsel istismar" suçlarından 132 yıla kadar hapis cezası istendi. İddiaları reddeden öğretmen çift, martta hâkim karşısına çıkacak.