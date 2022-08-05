Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:15 Son Güncelleme: 5.8.2022 16:23

Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenler eş durumu tayini ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Konuya yönelik en son açıklama MEB'den geldi. Mazerete bağlı tayin başvuruları başladı. Peki, 2022 Öğretmen atama sonuçları ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Öğretmen (Eş durumu tayin) atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15-16 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak Öğretmen eş durumu atama tayin sorgulamaları sürüyor. Farklı okul ve şehirlerde kariyerlerine devam etmek isteyen öğretmenler eş durumu sonuçları için MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Mazerete bağlı olarak farklı eğitim kurumlarına atanmak isteyen binlerce aday başvurularını MEBBİS ekranı üzerinden yapıyor. Peki; Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.

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Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
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