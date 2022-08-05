Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15-16 Ağustos tarihlerinde başvuruları alınacak Öğretmen eş durumu atama tayin sorgulamaları sürüyor. Farklı okul ve şehirlerde kariyerlerine devam etmek isteyen öğretmenler eş durumu sonuçları için MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Mazerete bağlı olarak farklı eğitim kurumlarına atanmak isteyen binlerce aday başvurularını MEBBİS ekranı üzerinden yapıyor. Peki; Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.
Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.