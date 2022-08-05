Öğretmen eş durumu tayini ne zaman? 2022 MEB Öğretmen eş durumu yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir.