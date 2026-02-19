Öğretmen eşini başından vurdu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Erdal D. boşanma aşamasındaki eşi Aylin P.D.'yi istasyonda tabanca ile başından vurarak katletti. Dün saat 15.00 sularında Gebze İstasyonu'nda yaşanan olayda Erdal D., eşi Aylin P.D.'yi tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aylin P.D.'nin Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı ve boşanma aşamasındaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.