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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Öğretmen evinde öldürüldü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, sabah saatlerinde evinde eşi tarafından boğazı kesilmiş vaziyette ölü bulundu

Öğretmen evinde öldürüldü
Denizli'deki bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, eşi tarafından boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın beşinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yatağında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay'ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Öğretmen evinde öldürüldü
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