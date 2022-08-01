Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları açıklandı! İşte 2022 MEBBİS Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2022
Giriş Tarihi: 1.8.2022 18:18 Son Güncelleme: 1.8.2022 18:25

Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları açıklandı! İşte 2022 MEBBİS Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2022

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen il dışı atama tayin sonuçları için gözler MEB duyurularına çevrilmişti. Bu noktada kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle iller arası yer değiştirme başvuruları ihtiyaç listesine göre 29 Temmuz tarihine kadar alınırken sonuçlar az önce MEB tarafından erişime açıldı. Peki, MEBBİS ile 2022 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları açıklandı! İşte 2022 MEBBİS Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2022

Öğretmen il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlı eğitim kurumlarında görev alan kadrolu öğretmenlerin belirli sebepler nedeniyle iller arası yer değiştirme talepleri 29 Temmuz tarihine kadar alınmıştı. Gelen bilgiye göre sonuçlar bugün erişime açıldı. Peki, MEBBİS ile 2022 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı...

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,şartları aranacaktır.

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Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları açıklandı! İşte 2022 MEBBİS Öğretmen İl dışı atama sonuçları sorgulama ekranı 2022
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