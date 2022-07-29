Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB 2022 Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:21

Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB 2022 Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları için geri sayım!

‘’Öğretmen il dışı atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 25 Temmuz’da başlayan öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri, 29 Temmuz Cuma günü yani bugün sona eriyor. Çeşitli nedenlerle farklı illere atanmak isteyen öğretmenler başvurularını "mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi gözler sonuç tarihinde. Peki, Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte MEB takvimi ile 2022 Öğretmen il dışı atama başvuru sonuç tarihi!

Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB 2022 Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları için geri sayım!

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuruları için son güne girildi. 25 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri, 29 Temmuz Cuma günü sona erecek. Farklı bir ilde öğretmenlik görevini icra etmek isteyen öğretmenler, belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi ve başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu öne çıktı. Merak edilen sorunun cevabı ise MEB tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle yanıt buldu. İşte MEB takvimi ile 2022 Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuç tarihi…

ÖĞRETMEN İLLER ARASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

20 İL LİSTESİ

1 İstanbul

2 Adıyaman

3 Ağrı

4 Ardahan

5 Batman

6 Bingöl

7 Bitlis

8 Diyarbakır

9 Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Mardin

16 Muş

17 Siirt

18 Şırnak

19 Şanlıurfa

20 Van

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Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB 2022 Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları için geri sayım!
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