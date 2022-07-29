BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

20 İL LİSTESİ

1 İstanbul

2 Adıyaman

3 Ağrı

4 Ardahan

5 Batman

6 Bingöl

7 Bitlis

8 Diyarbakır

9 Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Mardin

16 Muş

17 Siirt

18 Şırnak

19 Şanlıurfa

20 Van