Öğretmen il dışı atama/tayin başvuruları için son güne girildi. 25 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri, 29 Temmuz Cuma günü sona erecek. Farklı bir ilde öğretmenlik görevini icra etmek isteyen öğretmenler, belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştirdi ve başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Bu noktada ''Öğretmen il dışı atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu öne çıktı. Merak edilen sorunun cevabı ise MEB tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle yanıt buldu. İşte MEB takvimi ile 2022 Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuç tarihi…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları, 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü açıklanacak. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, 2 Ağustos 2022 Salı günü itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
1 İstanbul
2 Adıyaman
3 Ağrı
4 Ardahan
5 Batman
6 Bingöl
7 Bitlis
8 Diyarbakır
9 Erzincan
10 Erzurum
11 Gaziantep
12 Hakkari
13 Iğdır
14 Kars
15 Mardin
16 Muş
17 Siirt
18 Şırnak
19 Şanlıurfa
20 Van