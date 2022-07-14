Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi tayin (yer değiştirme) sonuç tarihi 2022

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından il içi atama sonuçları için gözler MEB tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi. Bu noktada, 'MEBBİS öğretmen il içi tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 MEB öğretmen il içi atama tayin sonuçları için verilen tarih...
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI SONA ERDİ
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte öğretmen il içi atama tayin başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İşte il içi atama tayin başvuru sonuçları için verilen o tarih ve detaylar;
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçlar, 19 Temmuz'da açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri, 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.