Öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen il içi tayin (yer değiştirme) sonuç tarihi 2022

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından il içi atama sonuçları için gözler MEB tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi. Bu noktada, 'MEBBİS öğretmen il içi tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 MEB öğretmen il içi atama tayin sonuçları için verilen tarih...