Haberler Yaşam Haberleri Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? Öğretmen İl içi atama tayin sonuç tarihi 2022!
Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:31

Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? Öğretmen İl içi atama tayin sonuç tarihi 2022!

İl içi atama sonuçları için milyonların gözü MEB tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirecek ve tayinlerini isteyecek. Hal böyleyken ise “MEB ile Öğretmen İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. 2022 Öğretmen il içi tayinlere ilişkin başvuruları bugün sona eriyor. Peki, Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? Öğretmen İl içi atama tayin sonuç tarihi 2022!

MEB ile Öğretmen İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. MEB takvimine göre; sonuçların açıklanacağı tarih için 19 Temmuz işaret edilmişti. Bu noktada "MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte il içi isteğe bağlı atama sonuçları için verilen tarih ve detaylar...

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

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Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? Öğretmen İl içi atama tayin sonuç tarihi 2022!
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