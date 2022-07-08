Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor? Öğretmen İl içi atama tayin sonuç tarihi 2022!

MEB ile Öğretmen İl içi atama sonuçları için geri sayım başladı. MEB takvimine göre; sonuçların açıklanacağı tarih için 19 Temmuz işaret edilmişti. Bu noktada "MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular ne zaman bitiyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte il içi isteğe bağlı atama sonuçları için verilen tarih ve detaylar...
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU TAKVİMİ
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.