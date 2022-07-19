Öğretmen il içi atama sonuçları için heyecan dorukta. 4-8 Temmuz 2022 tarihleri aralığında alınan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra il içi atama sonuçları açıklanacak. MEB takvimine göre; öğretmen il içi tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmuştu. Peki; MEB il içi atama sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte Öğretmen il içi atama sonuçları isim listesi.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi Tayin Sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek. Ancak sonuçların açıklanacağı saat henüz belli olmadı.
Gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Öğretmenler illerin meb.gov.tr internet adresinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecek. Açıklanan sonuçlar il içi atama listesi üzerinden görüntülenecek. Sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
MEB ATAMA SONUCU DUYURULAR EKRANI
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.