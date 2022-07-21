Öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler iller arası yer değiştirme başvuru tarihlerine çevrildi. İl dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacak merak ediyor. Bu kapsamda ''2022 İller arası atama başvuruları ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İl dışı atama başvuru tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle belli oldu. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2022 MEB öğretmen iller arası atama tayin başvuru şartları neler? İşte 2022 iller arası öğretme atama takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…