Öğretmen il içi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler iller arası yer değiştirme başvuru tarihlerine çevrildi. İl dışı tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacak merak ediyor. Bu kapsamda ''2022 İller arası atama başvuruları ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. İl dışı atama başvuru tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme takvimiyle belli oldu. Peki, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2022 MEB öğretmen iller arası atama tayin başvuru şartları neler? İşte 2022 iller arası öğretme atama takvimi ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…
2022 İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022 il dışı atama başvuruları, 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR
1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl dışı atama sonuçları 01 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
20 İl Listesi: